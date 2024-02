Spiros Lampridis hevder dette er en spissfindig løsning som kan brukes istedenfor å beslaglegge selve aktivaene. Både Storbritannia og USA har lenge ment at EU bør gjøre det siste, men EU-landene er skeptiske til å gjennomføre et såpass stort grep.

– Europeerne skal si til Russland at de ikke vil la dem tjene på kapitalen de har samlet på vår jord, sier Lampridis til nyhetsbyrået AFP.

Han legger til at avgjørelsen er noen måneder unna.

Det anslås at det trengs 500 milliarder euro – rundt 5700 milliarder kroner, eller godt over to norske statsbudsjett – til gjenoppbyggingen av Ukraina. Fortjenestebeslag kan generere 50–60 milliarder euro.

Lampridis sier russerne vil reagere på grepet, men at reaksjonen ikke vil være like sterk som hvis man beslaglegger russiske aktiva i sin helhet. Sistnevnte vil kunne gå hardt utover de vestlige selskapene som fortsatt har aktiva i Russland.