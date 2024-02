I en tale på sikkerhetskonferansen i München forsvarte Harris Biden-administrasjonens respons på globale utfordringer, særlig når det gjelder USAs støtte til Ukraina.

Med en nedtrykt atmosfære som bakgrunn, som ble ytterligere forsterket av nyheten om den russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyjs død, gjorde Harris det klart at USA ikke vil trappe ned støtten til demokrati, multilateralisme og folkeretten.

Hun sa at når USA tidligere har isolert seg, har utfordringer og trusler økt, og derfor kan USA i urolige tider ikke trekke seg tilbake.

– Nå er det likevel noen i USA som ikke er enige. De mener det er i det amerikanske folks beste interesse å isolere oss fra verden, gi blaffen i felles holdninger blant nasjonene, omfavne diktatorer og droppe forpliktelser til våre allierte, sa hun.

– La meg være veldig klar. Et slikt syn på verden er farlig, destabiliserende og nærsynt, sa hun uten å nevne tidligere president Donald Trump ved navn.

– Et slikt syn ville svekke amerikansk og global stabilitet og undergrave global velferd. Derfor avviser president Biden og jeg slike holdninger, sa hun.

Harris' tale var krydret med åpen kritikk av Trump og hans allierte, blant annet på bakgrunn av at de hittil har hindret at Kongressen vedtar ny militær støtte til Ukraina, og av Trumps utsagn om at han ikke ville forsvare allierte i Europa som ikke «betaler for seg» i Nato.