Bystatens korrupsjonsmyndigheter har etterforsket Iswaran siden han ble pågrepet i juli. Samtidig har statsminister Lee Hsien Loong permittert ham og gitt ham forbud mot å forlate Singapore.

Han står tiltalt for å ha tilegnet seg tjenester som offentlig tjenesteperson, korrupsjon og for å ha motarbeidet domstolen, melder Channel News Asia. Iswaran hevder han er uskyldig.

Saken har vekket oppsikt i finansknytepunktet. Politiske ledere i Singapore blir sjelden innblandet i skandaler, og offentlige tjenestepersoner blir betalt godt for å motarbeide korrupsjon.

Den siste korrupsjonssaken der en minister var innblandet, var i 1986 da ministeren for nasjonal utvikling ble anklaget for å ha tatt imot bestikkelser. Ministeren døde før han kunne bli stilt for retten.