– Det er vår eneste livslinje. Hvis hjelpen fra UNRWA stopper, vil vi dø av sult, og ingen vil ta seg av oss, sier 50 år gamle Sabah Musabih til nyhetsbyrået AFP.

Både USA og en rekke andre vestlige land har inntil videre stanset sin støtte til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA). Årsaken er mistanke om at tolv UNRWA-ansatte var involvert i angrepet på Israel 7. oktober i fjor.

Til sammen har FN-organisasjonen over 30.000 ansatte. I Gaza spiller UNRWA en avgjørende rolle i arbeidet med å hjelpe hundretusener av krigsrammede palestinere.

Amal Abdel Moneim, som flyktet til Rafah i sør fra Gaza by i nord, sier at ingen andre organisasjoner tilbyr noen hjelp.

– Ingen andre enn UNRWA støtter vårt folk. Hvis UNRWA stopper bistanden til oss, vil folket vårt gå tapt og dø, sier han til AFP.

I en felles uttalelse skriver 21 hjelpeorganisasjoner – deriblant Flyktninghjelpen, Kirkens Nødhjelp og Redd Barna – at de er «dypt bekymret og opprørt» over at noen av de største giverne har stanset støtten til UNRWA.

– Den vil ramme livsviktig bistand til over to millioner sivile, hvorav halvparten er barn som er avhengige av bistand i Gaza, skriver de 21 organisasjonene.