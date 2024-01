Nettstedet Axios skrev sist helg at Biden og Netanyahu ikke har snakket sammen siden en opphetet telefonsamtale 23. desember.

Netanyahu opplyste torsdag at han har gitt USA beskjed om at han er motstander av at det skal etableres en palestinsk stat når Gaza-krigen er over.

Uttalelsen vakte sterke reaksjoner, også fra amerikansk hold.

– USA vil fortsatt jobbe for at palestinerne skal få sin egen stat, sa en talsmann for president Joe Bidens nasjonale sikkerhetsråd, John Kirby.

Da Biden besøkte Vestbredden i 2022, forsikret han president Mahmoud Abbas om at palestinerne har USAs støtte i kravet om en egen stat.

– Det må være en politisk horisont som det palestinske folk faktisk kan se eller i det minste føle. Vi kan ikke tillate at håpløsheten stjeler framtida, sa han.