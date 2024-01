Betingelsene er ennå ikke klare, men ifølge to høytstående embetsfolk i Joe Bidens administrasjon dreier det seg om en mulig avtale som i så fall vil være todelt. Det melder nyhetsbyrået AP og The New York Times.

Første del går ut på at Israel stanser kampene på Gazastripen og at Hamas i kamppausen setter fri de gjenværende kvinnene, eldre og sårede som holdes som gisler.

I løpet av de første 30 dagene med kamppause skal Israel og Hamas enes om detaljer knyttet til andre fase av avtalen, forteller kildene videre. Denne fasen går ut på at de gjenværende gislene – israelske soldater og sivile menn, blir satt fri av Hamas.

Avtaleutkastet som forhandlerne fra USA jobber med, legger også opp til at Israel må slippe mer humanitær hjelp inn på Gazastripen.

Utkastet, dersom det fører fram til en avtale, vil ikke føre til slutt på krigen, men amerikanske embetsfolk har håp om at en slik avtale kan danne grunnlag for en varig løsning på konflikten.