To kvinner ble dømt til livstid for drapet på Tove. Men i oktober ble en av dem frikjent, mens den andre fikk kortere straff. Nå anker Toves familie og kjæreste domsavgjørelsen til svensk høyesterett, melder SVT og Aftonbladet.

21-årige Tove forsvant natt til 16. oktober 2022 etter å ha vært på et utested som også de to tiltalte kvinnene var gjester ved.

To uker senere ble hun funnet død i et skogholt øst for Vetlanda i Jönköping fylke i Småland. Etternavnet hennes er ikke oppgitt.