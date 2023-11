Etter tjue år med diskusjon om risikoen for klimaendringer og faren for at den flyktige arten dør ut, har USAs president Joe Bidens administrasjon besluttet at jerven skal vernes.

Bidens forgjenger Donald Trump avviste forsalget, men en føderal domstol beordret i fjor myndighetene til å ta en endelig avgjørelse.

Jerven har vært utrydningstruet lenge. Først på grunn av uregulerte fangst- og forgiftningskampanjer på starten av 1900-tallet. Rundt 300 jerv overlevde og oppholder seg i isolerte grupper i høye fjellområder.

De neste tiårene er det ventet varmere klima, og fare for at snøen smelter i disse fjellområdene. Det truer jerven som er avhengig av å grave hi i snøen for å føde og oppdra ungene sine.