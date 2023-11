Krigen med Hamas på Gazastripen vil fortsette når fangeutvekslingen av israelske gisler og palestinske fanger er gjennomført, sier den israelske statsministeren på en pressekonferanse i Tel Aviv onsdag.

– Kampene vil fortsette til Israel har oppnådd alle sine mål, sier Netanyahu.

Statsministeren sier også at det kan bli aktuelt at 100 gisler fra Israel kan byttes mot opptil 300 palestinske innsatte i israelske fengsler. Netanyahu understreker at det er Israels etiske plikt å sørge for at gislene Hamas tok under angrepet mot landet 7. oktober, kommer trygt hjem, og han sier regjeringen vil jobbe for at alle blir løslatt.

Avtalen som er inngått innebærer en fire dagers våpenhvile på Gazastripen og frigivelse av 50 gisler i bytte mot 150 palestinske fanger.