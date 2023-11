Det er uklart hvilke konsekvenser angrepet får, men hvis demningen blir ødelagt, er det fare for store oversvømmelser.

Demningen ligger ved Nilen og var verdens største da det ble ferdigstilt i 1937.

For 20 år siden ble det bygd et stort vannkraftanlegg ved demningen, noe som gjorde at den fikk stor strategisk betydning.

Krigen mellom RSF og Sudans regjeringshær brøt ut i april i år og skyldes en maktkamp mellom de to øverste lederne i juntaen som kuppet makten i 2021. Siden har det pågått harde kamper i blant annet Khartoum og Darfur vest i landet. Millioner av mennesker er drevet på flukt.