USA beskriver APT31 som et «cyberspionasjeprogram» drevet av Kinas departement for statssikkerhet. De sju tiltalte anklages for å ha vært delaktige i angrep for å få tilgang til epostkontoer, skylagringskontoer og telefonoppføringer.

Tiltalen i USA beskriver det de kaller en 14 år lang global hackeroperasjon, designet for å hjelpe Kinas «økonomiske spionasje og mål for utenlandsk etterretning», heter det i en pressemelding fra det amerikanske justisdepartementet.

I tiltalen nevnes også angrep mot norske myndigheter og en norsk flernasjonal tjenesteleverandør. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sier til Dagbladet at det dreier seg om dataangrepene mot Statsforvalteren og Visma AS i 2018.

– PST henla etterforskningen sommeren 2021, men gikk samtidig ut med at etterretningsspor pekte tydelig i retning av hackergruppen APT31, sier Atle Tangen, avsnittsleder for kontraetterretning i PST til avisen.