De nye sanksjonene skal rette seg mot «individer og enheter», deriblant tjenestemenn i fengselet, som var involvert i Navalnyjs død, opplyser en høytstående tjenestemann i EU.

– Vi håper det blir en politisk enighet, sier han.

Den russiske opposisjonslederen døde i en fangeleir i Sibir i midten av februar. En rekke vestlige land anklager Russland for å ha drept Navalnyj.

EUs utenrikssjef Josep Borrell har i tillegg foreslått at EUs sanksjonsregime for brudd på menneskerettighetene skal oppkalles etter Navalnyj. På denne listen befinner det seg et 80-talls personer og organisasjoner.

Parallelt pågår diskusjonene om en 14. sanksjonspakke mot Russland som følge av krigen i Ukraina.

EU har også forberedt to sanksjonsregimer i Israel, blant annet nye sanksjoner mot Hamas. I tillegg kan sanksjoner mot voldelige israelske bosettere blir vedtatt mandag.