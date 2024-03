Den russiske sikkerhetstjenesten FSB sa lørdag at de hadde pågrepet mistenkte for angrepet mens de forsøkte å flykte til Ukraina.

– Den russiske versjonen om Ukraina er uholdbar og absurd, skriver Podoljak på meldingstjenesten X, tidligere Twitter.

FSB hevder at de pågrepne hadde forsøkt å flykte i bil mot den russisk-ukrainske grensa, og at de hadde kontakter på den andre siden.

Russland opplyste at de har pågrepet elleve mennesker, inkludert fire som mistenktes for å ha vært direkte involvert i angrepet. Men Russland har ikke kommentert at IS hevder at det var de som sto bak.