Over 11.000 matrasjoner ble flydroppet over Gaza for å lindre den katastrofale matusikkerheten over 1,1 millioner mennesker står overfor, heter det i en uttalelse fra det spanske utenriksdepartementet.

– Spania insisterer på at grenseovergangene på land blir åpnet som et uunnværlig tiltak for å unngå en hungersnødsituasjon, heter det videre.

Siden Israel blokkerer mye av lastebiltransporten over grensa, forsøker andre land alternative måter å få inn nødhjelp på.

Det spanske flydroppet ble gjennomført i samarbeid med Jordan og var delvis finansiert av EU. Også andre land, som USA, Frankrike og Tyskland, har tydd til flydropp for å få nødhjelp inn til palestinerne på Gazastripen.