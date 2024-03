De overlevende har fortalt at det var 70 personer om bord båten som sank, ifølge nasjonalgarden.

– Enhetene til nasjonalgarden i Zarzis klarte å gripe inn i et forsøk på å krysse sjøgrensa. 34 passasjerer med forskjellige nasjonaliteter ble reddet, mens to døde ble hentet opp, heter det i en uttalelse. Nasjonalgarden sier videre at den leter etter de savnede.

De overlevende skal ha forklart at de seilte ut fra et ikke navngitt naboland før båten kullseilte. Nabolandene Tunisia og Libya er de vanligste utreisestedene i Nord-Afrika for mange tusen migranter som hvert år risikerer livet for å ta seg til Europa over Middelhavet.

I fjor omkom eller forsvant minst 3.105 mennesker da de forsøkte å krysse Middelhavet på vei til Europa, ifølge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).

Hittil i år fryktes det at 278 har lidd samme skjebne.