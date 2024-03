Opposisjonskandidaten Bassirou Diomaye Faye sa han er trygg på seier da han avla stemme i Dakar søndag.

President Macky Sall, som ikke kunne gjenvelges, forsøkte å få valget i februar utsatt til slutten av året, men det ble møtt av protester og gatedemonstrasjoner, og valget ble da berammet til mars.

I forrige uke ble opposisjonslederen Ousmane Sonko løslatt fra fengsel, til stor jubel fra folk i gata. Sonko kan ikke stille på grunn av en tidligere dom, og han støtter sin nære allierte Faye, som også ble løslatt fra fengsel.

Det er til sammen 19 kandidater, og det er ikke ventet at noen av dem får over 50 prosent. Dermed går valget til en ny runde mellom de to som får flest stemmer. I tillegg til Faye blir det trolig tidligere statsminister Amadou Ba.

Begge to er tidligere skatteinspektører. Men 62 år gamle Ba står for erfaring og kontinuitet, mens 43 år gamle Faye lover dyptgående reformer og panafrikanisme.

Uroen og arrestasjonene har skapt tvil om stabiliteten i Senegal, som har vært et stabilt unntak i et Afrika som de siste årene er preget av IS-opprørere og kupp.