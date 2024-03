De siste dagene har IDF omringet Shifa-sykehuset i Gaza by nord på Gazastripen og hevdet at sykehuset brukes av Hamas.

Shifa-sykehuset er det største på Gazastripen, hvor det bor over 2 millioner mennesker. En Al Jazeera-journalist i Gaza melder torsdag morgen at IDF truer med å bombe sykehuset hvis det ikke evakueres.

Samtidig hevder det israelske militæret at de har drept 50 væpnede palestinere i kamper i området rundt sykehuset de siste dagene. «Terrorist-infrastruktur» og våpenlagre er angivelig blitt funnet.

Sykehuset har vært beleiret i flere dager. Øyenvitner har fortalt at døde mennesker ligger strødd i gatene rundt sykehuset.

En medisinstudent på sykehuset har advart om at pasienter og ansatte verken har tilgang til mat, vann eller strøm.

Hamas avviser at noen av deres krigere er drept på sykehuset og hevder i stedet at Israels styrker har drept pasienter og internt fordrevne.

I fjor høst hevdet Israel at Hamas hadde et hemmelig hovedkvarter under sykehuset.