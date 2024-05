Den søramerikanske produksjonen har tatt seg kraftig opp det siste tiåret. Offisielle kilder sier at smuglerne fra Balkan var perfekt posisjonert for å dekke den europeiske etterspørselen.

De dominerer den komplekse logistikken som skal til for å frakte kokain fra laboratorier i Andesfjellene til gateselgere i Paris, London eller Berlin.

Mer kokain til Europa enn USA

FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC) registrerte kokainbeslag på 315 tonn i Europa i 2021. Samme år lå beslagene i USA på 250 tonn. Det siste tiåret har kokainen i Europa økt i renhetsgrad. UNDOC tar det som et tegn på overflod, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

– Når vi snakker om store forsendelser til det europeiske kontinent, er det bare en gruppe som har hegemoni – smuglere fra Balkan, sier den brasilianske føderale politimannen Ivo Silva.

Balkan er en halvøy som strekker seg fra Adriaterhavet til Svartehavet. Definisjonen av hva som omfattes av begrepet Balkan varierer litt. Men disse landene er med: Albania, Bosnia, Bulgaria, Kroatia, Kosovo, Montenegro, Nord-Makedonia, Serbia, Slovenia og Romania.

Gruppene fra Balkan har unngått den strenge topp-til-bunn strukturen som preger kartellene i Mexico og Colombia. Istedenfor jobber smuglerorganisasjonen i små celler som er veldig mobile, hemmelige og i stand til å smugle oppsiktsvekkende store mengder kokain.

Ingen gudfar

Politietterforskere har døpt gruppene til Balkankartellet. Disse nettverkene har vist seg vanskelig å trenge gjennom.

– Det er ingen streng hierarkisk struktur i Balkankartellet. Det finnes ingen gudfar, sier en tidligere amerikansk narkotikaetterforsker.

Den tidligere DEA-etterforskeren sier at de kriminelle fra Balkan gladelig samarbeider med israelere, nederlendere, svensker, amerikanere, dominikanere og kinesiske triader.

– De jobber med hvem det skulle være, men styrer unna amerikanere, sier han.

Ansvarlig for 60 drap

Den balkanske kartellvirksomheten setter stygge spor etter seg. I mars sprengte gresk politi en gruppe fra Balkan som skal være ansvarlig for mer enn 60 drap i Europa. Europakommissær Ylva Johansson sier at narkotikarelaterte drap nå utfordrer terrorisme som den største sikkerhetstrusselen i Europa. En etterforsker i Europol opplyser at det skal være mer enn 50 ulike grupperinger fra Balkan som nå opererer i Latin-Amerika.

Vi må over 20 år tilbake i tid for å forstå det sterke nærværet av kriminelle fra Balkan har i Latin-Amerika i dag. Under krigene som fulgte i kjølvannet av oppløsningen av Jugoslavia i 1991, blomstret kriminelle smuglergrupper. Da freden kom tidlig på 2000-tallet søkte noen av gruppene nye muligheter i Latin-Amerika.

Her dannet de allianser med mektige kriminelle nettverk i både Colombia og Brasil. Gradvis bygde de seg opp. Frakten ble gjennomført med hjelp fra flere tusen sjøfolk fra Balkan. Sjøfolkene ble enten bestukket eller tvunget til å tukle med konteinere, gjemme kokain blant sine egne eiendeler eller laste om kokainen til småbåter ute på det åpne hav.

Flinke til å skjule identitet

Det tok lang tid før balkankartellets omfattende smuglervirksomhet kom for en dag. Delvis fordi disse smuglerne var mestere i å manøvrere mellom ulike jurisdiksjoner med falske dokumenter.

Et beslag i juni 2019 viste hvor dypt balkankartellene hadde trengt inn i internasjonal skipsfart. Da fant amerikanske myndigheter 18 tonn kokain om bord på et lasteskip som tilhørte verdens største rederi the Mediterranean Shipping Company (MSC).

Et annen gjennomslag kom da europeisk politi året før innledet etterforskning mot to krypterte kommunikasjonstjenester. De antok at kriminelle benyttet seg av både EncroChat og Sky ECC i stor stil. Franske, tyske og belgiske etterforskere klarte i løpet av et par år å infiltrere tjenestene.

Under et dekke av flere titalls millioner samtaler fant de et levende økosystem der mistenkte snakket åpent om narkotikasmugling, våpenhandel og planlagte drap. Begge tjenestene er lagt ned, men etterforskningen av opptakene fortsetter. Til nå er mer enn 6.500 mistenkte arrestert ifølge Europol.

Tirsdag denne uken startet også en rettssak i Hordaland tingrett der fem albanere står tiltalt for innførsel av 150 kilo kokain til Vestlandet.

Benytter legitime selskap

Til tross for en rekke større beslag fortsetter balkankartellet å oversvømme Europa med kokain, ifølge politikilder. Den brasilianske politimannen Alexandre Custodio, sier balkankartellet tidligere benyttet seg av falske selskap for å smugle kokainen. Det har de sluttet med. Nå benytter de seg av ekte og legitime eksportselskap.

– Balkankartellet er det største lokomotivet i Europas blomstrende kokainhandel. De har raffinert sine metoder – og det fungerer, sier en kilde i det amerikanske antinarkotikabyrået DEA til Reuters.