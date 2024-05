På vei til en partilederdebatt søndag kveld sa Ulf Kristersson til SVT at Sverige har egen informasjon som tilsier at dette stemmer, melder Omni.

Ifølge Financial Times har europeiske etterretningstjenester i økende grad advart europeiske regjeringer om at Russland planlegger ulike former for angrep, for eksempel angrep mot infrastruktur.

– Vi samarbeider tett med andre land for å kunne oppdage sånne saker, sier Kristersson.