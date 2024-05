Også forsvarsdepartementet deltar i mandagens møte, som er det tredje i løpet av en uke.

Det har oppstått uro på den franskstyrte øya, som ligger et par timers flytur nordøst for Australia, etter en lovendring som ble vedtatt av den franske nasjonalforsamlingen forrige uke. Endringen skal gi stemmerett til rundt 25.000 franskmenn som har bodd mer enn ti år sammenhengende i det oversjøiske territoriet. Noen lokale ledere frykter at det vil gå ut over urfolksgruppen kanak.

Frankrike har erklært unntakstilstand i Ny-Caledonia og sendt soldater for å ta tilbake kontrollen over veien mellom hovedstaden Noumea og den internasjonale flyplassen. Samtidig er den sosiale plattformen Tiktok forbudt.

Ny-Caledonia er ett av 17 territorier på FNs liste over verdens ikke-selvstyrte regioner. Øya har vært fransk siden midten av 1800-tallet, men det pågår stadig en debatt om løsrivelse. I tre folkeavstemninger – i 2018, 2020 og 2021 – stemte innbyggerne for å forbli en del av Frankrike. Men uavhengighetsbevegelsen boikottet den forrige avstemningen og sa at de aldri kom til å godta resultatet.