Israel og Hamas-allierte Hizbollah har utvekslet ild over grensen mellom Libanon og Israel nesten daglig etter at Hamas gikk til angrep mot Israel 7. oktober – et angrep som resulterte i at Israel gikk til krig mot Hamas på Gazastripen.

Det israelske militæret hevder videre onsdag at jagerfly og artilleri har truffet 40 mål tilknyttet Hizbollah-krigere rundt Ayta al-Shab sør i Libanon. Blant målene er lagerbygg, våpen og annen infrastruktur, ifølge IDF.