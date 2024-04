Bombegruppen jobber på stedet, opplyser politiet.

– Det er flere bygårder i flere gater som må evakueres eller der beboerne må bli i leilighetene sine og ikke gå ut. Det er for at bombegruppen skal kunne jobbe uten fare for publikum, sier politiets talsperson Mats Pettersson.

Politiet fikk melding om gjenstanden i 4-tiden søndag morgen. Flere høye smell ble også meldt inn til politiet i løpet av natten, skriver Norrköpings Tidningar.