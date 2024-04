Hun talte fredag i vippestaten Arizona, der delstatens øverste domstol nylig ga grønt lys å gjeninnføre en abortlov fra 1864.

Loven innebærer at abort er forbudt i alle tilfeller, unntatt når mors liv er i fare. De som utfører aborter, kan straffes med opptil fem års fengsel.

– Her er hvordan en ny Trump-periode vil bli: flere forbud, mer lidelse og mindre frihet. Akkurat slik han gjorde i Arizona, han vil i bunn og grunn ta USA tilbake til 1800-tallet, sa Harris til velgere i Tucson.

Viktig vippestat

Arizona er blant vippestatene det ventes å bli svært hard konkurranse om i høstens valg, og den kan komme til å bli utslagsgivende i kampene om Senatet og hvilket parti som får presidenten.

Strateger i begge partier sier at de tror kjennelsen kan presse også moderate velgere som heller mot å stemme republikansk, over til Demokratene. De venter også at unge velgere og velgere i minoritetsgrupper, som tradisjonelt har stemt demokratisk, vil bli oppildnet og motivert.

– Vi må alle forstå hvem sin skyld dette er. Tidligere president Donald Trump gjorde dette, sa Harris.

President Joe Biden slo Trump i Arizona med en margin på mindre enn 11.000 stemmer i 2020. Totalt ble det talt rundt 3,3 millioner stemmer i delstaten, og seiersmarginen i delstaten var Bidens knappeste.

Trump tar avstand

Trump, som ventes å bli Bidens motkandidat også i høstens valg, har forsøkt å distansere seg fra Arizona-kjennelsen.

Onsdag sa han at domstolen har gått for langt, selv om han forsvarte høyesterettsavgjørelsen som ga delstatene muligheten til å innføre abortrestriksjoner.

Trump utnevnte tre av de seks høyesterettsdommerne som sommeren 2022 tilsidesatte kjennelsen som hadde gitt amerikanerne retten til fri abort i nesten 50 år.

Denne uka sa han at han mener spørsmål om abortrettigheter er opp til de enkelte delstatene, og at han ikke er tilhenger av et nasjonalt abortforbud.

– Det må være opp til delstatene å avgjøre gjennom avstemning eller lovgivning, kanskje begge deler, sa han.