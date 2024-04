Ifølge vitner dukket tusener av mennesker opp for å kjøpe brød så snart det ble kjent at bakerovnene skulle settes i gang igjen.

Mange av Gazas bakerier er ødelagt i israelske luftangrep, men nå har WFP bidratt med gass og reparert maskinene slik at bakingen kan gjenopptas i tre av dem.

Før krigen var det rundt 140 bakerier på Gazastripen, men etter at krigen begynte, har palestinerne måttet forsøke å bake brød over åpen ild eller i leirovner utendørs.

Israel er under sterkt press for å åpne for mer nødhjelp. Hjelpeorganisasjoner kaller situasjonen katastrofal og sier at en million mennesker står i fare for å sulte, mens USAID mener det allerede er hungersnød i noen områder.