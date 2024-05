Sivilforsvarets talsmann Mahmud Bassal sier til AFP at et luftangrep rammet boligen til en familie, mens et annet traff en moské. I huset ble 16 personer drept, mens ti andre ble drept i moskeen, ifølge Bassal.

Det er meldt om harde kamper mellom israelske styrker og militante palestinere på Gazastripen. Det er natt til torsdag også meldt om svært intense angrep mot Rafah.