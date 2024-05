– Det er en massiv brann. Vi har rundt 100 brannmannskaper på stedet, opplyser vaktleder Martin Smith i Københavns brannvesen.

Alle som oppholdt seg i bygningen, er evakuert. Brannen er i ferd med å spre seg til flere bygninger.

Det brennende kontorbygget ligger i Bagsværd, en forstad til den danske hovedstaden.

Brannen skjer under en uke etter at det brant i en bygning under oppføring, som også tilhørte legemiddelgiganten.

Legemiddelselskapet Novo Nordisk står blant annet bak diabetes- og slankemedisinen Ozempic og Wegovy.