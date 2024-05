Forhandlingene om en våpenhvile skal nå være inne i en kritisk fase, ifølge en ikke navngitt fransk diplomat.

Utenriksminister Stéphane Séjournés reise skal ikke ha vært planlagt på forhånd.

Ifølge Storbritannias utenriksminister David Cameron har Israel gått med på en 40 dager lang våpenhvile på Gazastripen i bytte mot gislene.

Hamas har ennå ikke svart på utspillet.

Avisa Haaretz siterer Hamas-kilder på at de krever garantier for at Israel ikke gjenopptar angrepene mot Gaza de neste månedene.