Landets leder Kim Jong-un har blitt fotografert ved kisten hans, og en krans i Kims navn ble lagt ved kisten, ifølge det statlige nyhetsbyrået KCNA. Han var bitter av sorg over tapet av en grenseløst lojal revolusjonær, skriver nyhetsbyrået videre.

Kim Ki Nam er mest kjent for å ha ledet Nord-Koreas departement for propaganda. Han har fått æren for å ha vært arkitekten bak persondyrkelsen av det regjerende Kim-dynastiet. På 1970-tallet var han også ansvarlig for myndighetenes offisielle talerør, avisen Rodong Sinmun.

Dødsårsaken var ifølge KCNA høy alder og svikt i flere organer. Kim ble 94 år gammel, og har blitt behandlet på sykehus siden 2022.