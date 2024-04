Rådet, som består av ni medlemmer, tar over etter avtroppende statsminister Ariel Henry.

Seremonien har blitt utsatt i flere uker mens ulike politiske grupper har posisjonert seg.

Før kunngjøringen sa den mektige gjengelederen Jimmy «Barbecue» Cherizier at diskusjonene om landets fremtid må inkludere gjengene.

Opprettelsen av overgangsrådet regnes som et viktig førsteskritt for å få slutt på det voldelige kaoset i den karibiske staten, der de fleste offentlige institusjoner ikke fungerer, mens rivaliserende gjenger kjemper om kontroll over ulike områder, særlig i hovedstaden Port-au-Prince.