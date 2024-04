Det er en av RAIS journalistforeninger, Usigrai, som har varslet streik 6.–7. mai. Bakgrunnen er at Albanias statsminister Edi Rama nylig ringte en av RAIS sjefredaktører for å klage på en reportasje om Italias omstridte avtale om å sende asylsøkere til Albania.

Misnøyen dreier seg også om underbemanning og arbeidskontrakter, men først og fremst om det journalistene mener er en «kvelende kontroll» over journalistenes arbeid, ifølge forbundet.

De anklager regjeringen for å forsøke å redusere RAI til «en megafon for regjeringen».

Et annet journalistlag i kanalen, Unirai, vil imidlertid ikke delta i det de mener er en politisk streik. De opplever at den italienske rikskringkasteren er preget av mer mangfold enn før.

Hvorvidt RAI lager uavhengig journalistikk, er ikke en ny diskusjon i Italia. Men da Italia fikk sin mest høyreorienterte regjering noensinne, økte bekymringen.

I helgen ble RAI anklaget for å ha sensurert en tale fra en kjent forfatter der det rettes kritikk mot statsminister Giorgia Meloni. Talen ble holdt i forbindelse med at Italia torsdag markerte frigjøringsdagen, det vil si årsdagen for nazistenes og fascistenes nederlag i den andre verdenskrig.

Både RAIS ledelse og Meloni har avvist at talen ble sensurert.