FNs hovedforsamling skal senere torsdag stemme over en resolusjon om å opprette en internasjonal minnedag for massakren der over 8000 bosniske muslimer ble drept av bosniske serbere under ledelse av general Ratko Mladic.

Familier og etterlatte sier at en slik minnedag vil sikre at ofrene ikke blir glemt.

Kraftige protester

Resolusjonen er fremmet av Tyskland og Rwanda og støttes av de bosniske muslimene. Men den bosnisk-serbiske presidenten, Milorad Dodik, protester på det sterkeste og har stilt seg i front for en lobbykampanje for å få voteringen stanset.

De 193 landene i FNs hovedforsamling skal debattere saken torsdag og deretter gå til avstemning.

Også presidenten i nabolandet Serbia, Aleksandar Vucic, er motstander av å proklamere en internasjonal minnedag.

De to presidentene sier at en slik minnedag vil gjøre at serbere generelt framstår som folkemordere, selv om resolusjonsutkastet ikke spesifikt nevner serberne som gjerningsmenn.

Krigen på Balkan

Den 11. juli 1995 tok store bosnisk-serbiske styrker kontrollen over et såkalt beskyttet område som FN hadde erklært. Nederlandske FN-styrker hadde ingenting å stille opp med, da serberne skilte 8000 bosniske muslimer, både gutter og menn, fra sine mødre, hustruer og barn. De blir ført bort og regelrett massakrert.

Dodik, som er president i Republika Srpska, om lag halvparten av Bosnia-Hercegovina, sier på X at resolusjonen blir påtvunget serberne av tilhengerne til de bosniske muslimene og at et vedtak kan splitte landet.

Han sa onsdag at regjeringen raskt etter et eventuelt vedtak kan forslå en formell oppdeling.