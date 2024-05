I motsetning til Den internasjonale domstolen (ICJ) kan Sikkerhetsrådet sette makt bak kravet ved å vedta resolusjoner som alle FNs medlemsland er forpliktet til å følge.

I oppropet skriver 19 hjelpeorganisasjoner at det trengs umiddelbar handling for å opprettholde Folkeretten og sikre at Israels regjering følger opp ICJs ordre, som ble kunngjort fredag. Blant dem er Norsk Folkehjelp, Flyktninghjelpen og Kirkens Nødhjelp, samt Plan International og Care.

– ICJ har fastslått at Israels militæroperasjoner i Rafah har skapt en katastrofal humanitær situasjon, i tråd med gjentatte spådommer og advarsler fra det humanitære miljøet idet offensiven bygde seg opp, skriver organisasjonene før de gjentar ICJs ordre om å stanse militæroffensiven i Rafah, åpne Rafah-overgangen for uhindret nødhjelp og gi FN-team tilgang slik at de kan etterforske mulige brudd på FNs folkemordkonvensjon.

De skriver også at blodsutgytelsene har fortsatt tross ICJs orde, og nevner spesielt angrepet på en leir for internt fordrevne i Rafah, der minst 45 palestinere skal ha blitt drept.

– Manglende etterlevelse av disse ordrene kan føre til at Sør-Afrika tar saken til Sikkerhetsrådet, som i henhold til FN-charteret har myndighet til å håndheve ICJs bindende avgjørelse, skriver de.