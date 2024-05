Myndighetene sier i en uttalelse at det ikke er noen fare for mennesker, da dette er et isolert tilfelle.

– Jeg ønsker å forsikre både bønder og offentligheten om at risikoen forbundet med dette isolerte tilfellet er minimalt, men hvis bøndene er bekymret oppfordres de til å søke veiledning hos veterinær, sier Sheila Voas, som er leder for de skotske veterinærmyndighetene.

Myndighetene har tatt flere forholdsregler rundt gården i Ayrshire, sør for Glasgow, fram til man finner ut hvordan dyret fikk sykdommen.