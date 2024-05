Salehi er dømt til døden for sin støtte til masseprotestene i Iran etter Mahsa Aminis død i 2022.

– Salehis dødsdom er kulminasjonen av tre år med rettslig trakassering, inkludert arrestasjon, fengsling og tortur, heter det i oppropet fra den London-baserte organisasjonen Index on Censorship.

Rapperen har i mange av sangene sine fokusert på menneskerettighetssituasjonen i Iran. I oktober 2023 ble han hedret med en pris for ytringsfrihet av nettopp Index on Censorship.

– Kunst må få lov til å kritisere, provosere, stille spørsmål ved og utfordre autoriteter. Ingen kunstner bør utsettes for noe form for rettslig trakassering for å utøve sin rett til ytringsfrihet, og langt mindre dømmes til døden, heter det i begrunnelsen.

Dødsdommen ble kunngjort i slutten av april, og har skapt sterke reaksjoner i Iran og andre land rundt om i verden.