Flere andre palestinere ble såret da soldatene gjennomførte et raid mot byen like etter midnatt natt til torsdag, skriver det palestinske nyhetsbyrået Wafa. De tre som ble drept, er alle menn i 20-årene.

Israelske soldater har også drept en ung palestiner ved en kontrollpost utenfor Ramallah, opplyser det palestinske helsedepartementet. Mannen ble skutt like etter en marsj i forbindelse med 76-årsdagen for fordrivelsen av over 700.000 palestinere fra områder der staten Israel ble opprettet i 1948.

Tusenvis av mennesker deltok i marsjer over hele Vestbredden for å markere nakba – eller «katastrofen».