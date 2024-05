– Jeg er klarsynt nok til å innrømme det, kanskje klarer de å deprimere seg fram til seier, sa Rishi Sunak til en høyreorientert tenketank mandag.

Like etter erkjennelsen understreket statsministeren at han ikke trodde det kom til å skje, fordi han ser på Storbritannia som en nasjon med optimister.

Labour har vært ute av regjeringslokalene siden 2010, men mye tyder på Keir Starmers parti skal klare å kjempe seg til makten igjen.

Sunaks parti ligger langt bak i løypa på flere meningsmålinger, og han kan ikke vente lenger enn til januar neste år med å avholde nyvalg.

– Landet vårt står ved et veiskille. Jeg er overbevist om at de neste årene blir noen av de farligste, men også de mest forvandlende landet vårt noensinne har sett, sier Sunak.

Statsministeren gikk til gjentatte angrep på opposisjonsleder Starmer, blant annet påsto han at Storbritannia vil bli et mindre trygt land under Starmers ledelse.

Starmer svarte med at sikkerhet vil være førsteprioritet for en Labour-regjering. Han la også til at valget kommer til å stå mellom et endret Labour-parti som setter landet først og partiet i andre rekke, og De konservatives kaos og splittelse.