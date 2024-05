I februar avgjorde retten i byen Krems at Fritzl kunne overføres til et vanlig fengsel. Denne kjennelsen ble imidlertid anket, og i mars ble kjennelsen omgjort av en domstol i Wien.

Men tirsdag ble denne kjennelsen også omgjort, og han kan likevel bli overført til et vanlig fengsel.

88-åringen har blitt dårlig til beins og må bruke rullator, og han skal angivelig være i ferd med å bli dement.

Fritzl ble et av verdens mest beryktede mennesker i 2008, da det kom fram at han hadde holdt sin datter fanget i kjelleren i 24 år, hvor han voldtok henne tusenvis av ganger, noe som resulterte i at han ble far til hennes sju barn.