Det melder nyhetsbyrået Reuters, som hadde en reporter til stede i rettssalen da avgjørelsen falt tirsdag.

Kara-Murza er født i Moskva og har både russisk og britisk pass. Opposisjonspolitikeren har gjentatte ganger fordømt Russlands krig i Ukraina, kritisert president Vladimir Putin og bedt om vestlige sanksjoner mot hans regime.

42-åringen ble pågrepet bare to måneder etter invasjonen av Ukraina, anklaget for å ha spredt «falsk» informasjon om krigen og for tilslutning til en «uønsket organisasjon».

Dommen mot trebarnsfaren er en av de strengeste i sitt slag siden invasjonen av Ukraina. Kara-Murza beskrev selv rettsprosessen som en farse.

– Det er en grov forurettelse at Russland har avvist Vladimir Kara-Murzas anke over dommen. Vladimir, en britisk statsborger, har ikke begått noen forbrytelse, sier Storbritannias statsminister David Cameron i sosiale medier.

– Han er en politisk fange, fengslet i Russland som hevn for at han hever stemmen mot krigen, og bør løslates umiddelbart, sier Cameron.

Tidligere i mai fikk Kara-Murza den prestisjetunge Pulitzerprisen for sine spalter i Washington Post , ført i pennen fra fengselscellen i Russland.