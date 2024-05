Sikkerhetsrådets medlemmer gir uttrykk for «dyp bekymring over rapportene om funn av massegraver i og rundt Nasser- og Shifa-sykehuset i Gaza, der flere hundre lik, blant dem kvinner, barn og gamle, var gravlagt».

Sikkerhetsrådet understreker at de skyldige bak eventuelle brudd på krigens folkerett må stilles til ansvar og krever at etterforskere «gis uhindret tilgang» til alle steder der det er funnet massegraver slik at det umiddelbart kan gjennomføres «uavhengige, grundige, omfattende, transparente og upartiske undersøkelser».