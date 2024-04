Ifølge det tyske nyhetsbyrået DPA sa han at han venter at angrepet vil skje «heller før enn siden». Biden ville fredag ikke si noe om hva slags etterretning amerikanerne har om Irans planer.

– Vi er forpliktet til Israels forsvar. Vi vil støtte Israel. Vi vil hjelpe til med å forsvare Israel, og Iran vil ikke lykkes, sa Biden.

På spørsmål fra en journalist om hva Bidens budskap til Iran er, svarte Biden «ikke gjør det».

Sju medlemmer i Irans Revolusjonsgarde ble drept i et angrep mot det iranske konsulatet i Damaskus 1. april. Israel har blitt beskyldt for å ha stått bak angrepet, men har ikke kommentert anklagene. Irans øverste leder Ali Khamenei uttalte onsdag at Israel må og vil bli straffet for angrepet på det iranske konsulatet.