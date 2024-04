– EU skal iverksette ytterligere begrensende tiltak overfor Iran, knyttet til droner og raketter, står det i en felles uttalelse fra toppmøtet.

– Vi har bestemt oss for å innføre sanksjoner mot Iran. Det er et klart signal som vi ønsker å sende, sa EU-president Charles Michel etter at toppmøtet var over natt til torsdag.

EU-lederne har fordømt Irans rakett- og droneangrep mot Israel i helgen og oppfordret begge parter til å hindre eskalering.

Et døgn tidligere uttalte amerikanske myndigheter at USA denne uken skal kunngjøre nye sanksjoner rettet mot Irans rakett- og droneindustri.