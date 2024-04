For snart sju år siden, i juni 2017, ble den tyrkiske FN-dommeren Aydin Sefa Akay dømt til sju og et halvt års fengsel. Dommen falt etter at Akay ble varetektsfengslet året før, anklaget for innblanding i kuppforsøket mot Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

Akay skal ha blitt løslatt mot kausjon i 2017, men soner nå dommen i et fengsel i byen Rize, opplyser menneskerettsdomstolen EMD i en uttalelse tirsdag. Her fastslår domstolen også at både pågripelsen og varetektsfengslingen av Akay var ulovlig ettersom han har rett til full diplomatisk immunitet som FN-dommer.

EMD gir Tyrkia ordre om å betale Akay i alt 28.100 euro i erstatning. Men kjennelsen omfatter ikke selve dommen, noe som betyr at Akay ikke får etterkommet sitt krav om å bli løslatt umiddelbart.

Tyrkiske myndigheter anklager Akay for å tilhøre en væpnet terrorgruppe ettersom han skal ha hatt forbindelser til Fethullah Gülen, som Erdogan anklager for kuppforsøket. Akay selv avviser selv alle anklagene, og saken har skapt kraftige reaksjoner i det internasjonale dommermiljøet.