Han er den første høytstående personen i israelske myndigheter som går av på grunn av feilene som ble gjort i forbindelse med Hamas-angrepet.

Det israelske militæret (IDF) sier i en uttalelse at Halivas søknad om avskjed er blitt godkjent og at de takker ham for tjenesten. Haliva er involvert i militærets interne gransking av feilene som førte til at Hamas lyktes med å angripe Israel, skriver Times of Israel.

Resultatet av granskingen er ventet å bli lagt fram for IDF i starten av juni.

Haliva sa allerede i oktober, kort tid etter angrepet, at han tok på seg skylden for å ikke ha forhindret angrepet, som brøt gjennom Israels forsvar. Hans avgang kan åpne for at flere høytstående personer i israelske sikkerhetstjenester også trekker seg som følge av angrepet.

Rundt 1140 personer ble drept i Hamas-angrepet mot Israel, i tillegg til at i underkant av 250 personer ble bortført til Gazastripen. Siden har rundt 34.000 personer blitt drept i israelske angrep mot Gazastripen, ifølge palestinske helsemyndigheter.