Lørdag ble det meldt om over 70 branner i skog- og landbruksområder over hele landet, opplyser departementet for sivil beredskap.

Brannmannskapene fikk kontroll på de fleste brannene, deriblant en stor brann i Lasithi på Kreta, men et 20-tall branner pågikk fortsatt søndag.

Tre personer er lettere skadd, og en person er pågrepet og siktet for å ha antent en brann, opplyser lokale myndigheter.

Det vil blåse sterk vind opp mot 17 sekundmeter fram til tirsdag i deler av Hellas, og det gjør situasjonen ekstremt farlig for nye skogbranner, sier departementet for sivil beredskap.

Det har også vært unormalt høye temperaturer i landet denne vinteren, og det er svært tørt mange steder. Myndighetene har hevet beredskapen til nivå fire i flere områder, deriblant hovedstaden Aten, Kreta og øygruppen Kykladene.