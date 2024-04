Mannen var på vei til en svømmehall sammen med den tolv år gamle sønnen sin da han konfronterte en ungdomsgjeng inne i en fotgjengerundergang.

Ifølge svenske medier hadde han tidlige varslet politiet om gjengen som skal ha drevet narkotikasalg i området. Frykt for at sønnen skulle vokse opp i et kriminelt belastet miljø lå bak mannens bekymring.

En av ungdommene trakk ifølge Aftonbladet pistol og siktet på 39-åringen. Da han forsøkte å ta våpenet fra gutten, ble han skutt foran øynene på sønnen. Ingen er hittil pågrepet.

Drapet har fått stor oppmerksomhet i Sverige, og torsdag kveld deltok statsminister Ulf Kristersson under en minnemarkering ved fotgjengerundergangen der hendelsen fant sted. Mange andre var også til stede.

Kristersson hadde en lengre samtale på tomannshånd med et av offerets slektninger og la deretter ned blomster.

Tidligere torsdag besøkte også justisminister Gunnar Strömmer (M) og sosialminister Camilla Waltersson Grönvall stedet, og det samme gjorde Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson.