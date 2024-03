Bevilgningen torsdag kveld kommer raskt etter at Moore tidligere på dagen ba om krisehjelp. I en uttalelse sa Moore at pengene skulle gå til tiltak som legger grunnlaget for en rask bedring etter ulykken.

Francis Scott Key-broen i Baltimore kollapset da konteinerskipet Dali traff en av pilarene natt til tirsdag. Tre personer er bekreftet døde etter ulykken, og ytterligere fire er savnet.