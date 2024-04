Hendelsen fant sted på en grunnskole i byen Vanda. Skolen har rundt 800 elever og 90 ansatte.

Politiet fikk melding i 8-tiden norsk tid og oppfordret folk til å holde seg borte fra området.

– Ikke åpne døren for fremmede, lød politiets oppfordring.

Øyenvitnet foreller til avisen Helsingin Sanomat at to ambulanser forlot skolen i 9-tiden, og finsk politi bekrefter at tre barn er såret. Tilstanden er ikke kjent.

Politiet opplyser at gjerningspersonen er mindreårig, men det er ikke kjent hva som kan ha vært motivet bak skytingen.

Vanda har rundt 200.000 innbyggere, er Finlands fjerde største by og ligger rundt 20 kilometer nord for Helsingfors.