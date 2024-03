Det opplyste president Joe Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan mandag.

– Resten av topplederne ligger i dekning, trolig dypt nede i nettverket av Hamas-tunneler, sa Sullivan.

– Rettferdigheten vil skje fyllest for dem også, vi hjelper til for å sikre dette, sa han.

Verken Hamas eller Israel har offisielt bekreftet at 59 år gamle Issa er drept.

Undersøker

Lørdag ble flyktningleiren Nuseirat rett sør for Gaza by bombet, noe som ifølge en talsmann for den israelske hæren skjedde fordi det forelå etterretningsinformasjon om at Issa befant seg der.

Talsmannen Daniel Hagari kunne da ikke bekrefte at Issa faktisk ble drept i angrepet.

– Vi undersøker fortsatt resultatet av angrepet, og endelig bekreftelse er ikke mottatt, sa han.

Bekreftet

Jerusalem Post skrev søndag at anonyme palestinske kilder bekreftet at Issa ble drept i dette angrepet.

Israels forsvarssjef Herzi Halevi antydet det samme og sa at Hamas forsøkte å skjule hvilken skjebne Qassam-brigadenes nestkommanderende hadde lidd.

Andre kilder påpekte at det plutselig ble taust i kommunikasjonen mellom Hamas-kommandanter, noe som vanligvis skjer når en av lederne er drept.

Sentral

Qassam-brigadene ledes av Mohammed Deif, og Issa skal ha vært hans nestkommanderende og sentral i planleggingen av angrepet mot Israel 7. oktober.

Han skal også ha vært en nær fortrolig av Hamas-bevegelsens politiske leder i Gaza, Yahya Sinwar.

Israel har helt siden 7. oktober jaktet på Deif og Sinwar, men uten å finne dem. Det er ikke kjent hvor de befinner seg.

«Skyggen»

Israel har lenge hatt Issa høyt oppe på sin dødsliste og har gjentatte ganger tidligere forsøk å drepe ham. I 2006 overlevde han et israelsk angrep mot et møte der også Deif og flere andre ledere i Qassam-brigadene deltok.

Både i 2014 og 2021 bombet Israel hjemmet hans i Gaza, men han unnslapp begge ganger og fikk etter hvert tilnavnet «Skyggen».

Sønnen Muhammed ble drept i et israelsk angrep i desember.