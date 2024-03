Talsmann Wang Wenbin sier at det i 2024 er ti år siden Kina og Australia inngikk et strategisk partnerskap, og at det på denne bakgrunn blir mange møter på høyt nivå mellom Kina og de to landene Australia og New Zealand.

Wang la til at den kinesiske utenriksministeren vil drøfte tosidige forhold, men også spørsmål av internasjonal og regional art.