Moisejev erstatter dermed admiral Nikolai Jevmonov.

Moisejev var med da landets forsvarsminister Sergej Sjojgu besøkte Sevastopol på den okkuperte Krim-halvøya søndag.

Til tross for at Ukraina ikke lenger har en marine med tradisjonelle overflatefartøyer, skal de ha lykkes i å skade eller senke rundt 25 russiske marinefartøyer i løpet av de to årene som er gått siden Russland invaderte landet i full skala. Det tilsvarer rundt en tredel av den russiske Svartehavsflåten.

Langtrekkende sjømålsraketter og såkalte sjødroner, fjernstyrte småbåter lastet med eksplosiver, er blant våpnene som er brukt.